TOTO’ CALI’: “Massimino è passione, oggi Catania non vive più nessuna passione…”

Oggi, sabato 11 giugno, è stata inaugurata presso la Galleria di Arte Moderna di Catania, in via Castello Ursino 26, la mostra “Angelo Massimino, una vita per Catania”.​ Una esposizione fotografica dal grande significato sociale per ricordare attraverso immagini inedite e di carattere familiare la figura del ‘Presidentissimo’. Riportiamo le parole più significative, a commento dell’evento, del noto vignettista Totò Calì:

“Da 40 anni elaboro vignette su ‘La Sicilia’. Ho raccontato tutto di questa città e non solo. Credo che sarebbe riduttivo parlare di Angelo Massimino come Presidente del Catania. Il fatto che si faccia una mostra su di lui ci riporta ad una contemporaneità che sembra essersi smarrita. Catania oggi non vive più nessuna passione. Abbiamo saputo riciclare solo i politici. Se la gente continua a buttare la spazzatura per strada è perchè non c’è una educazione a monte. Con la passione che mi spinge a continuare a soffrire per questa città, vedo che non c’è creazione. Le forze biologiche che dovrebbero rivoluzionare la città sono assenti. Evidentemente c’è qualcosa che alla radice non sta funzionando. Lo sottolineo perchè vedendo la foto di Massimino e avendo vissuto i periodi in cui lui era Presidente del Catania Calcio, che oggi sappiamo in che condizioni è, rispecchia quello che siamo diventati. Senza una passione, uno scopo, chi si alzerebbe la mattina dal letto e per quale motivo dovrebbe farlo? Occorre agire, muoversi verso qualcosa. Questa città si è fermata, è in uno stato comatoso. Bisogna fare una riflessione, oggi che commemoriamo una passione dovremmo riflettere sulla nostra passione. Perchè non siamo più una comunità, siamo dei singoli che vivono nello stesso spazio. Questo aspetto secondo me va compreso e rivisto”.

