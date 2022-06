TUTTOSPORT: “Da Palermo a Catania, fermento in Sicilia. Pelligra ha già conquistato i tifosi”

C’è grande fermento in Sicilia, un fermento che va oltre il calciomercato. Un fermento che profuma di rinascita da Palermo a Catania, come evidenzia il quotidiano Tuttosport. “Il club rosanero – si legge – è, come si sa, quello più avanti nella percorso di redenzione dopo la crisi e il fallimento del 2019: dalla Serie D sino alla cavalcata verso la B raccontano l’impresa sportiva, ma parallelamente c’è stata l’evoluzione della vicenda societaria che ha permesso al presidente Dario Mirri di concludere una clamorosa operazione: la cessione delle quote alla City Football Group, la holding controllata dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, proprietario del Manchester City”.

Mentre a Palermo “l’entusiasmo è alle stelle e già si prefigurano la cavalcata verso la Serie A”, a Catania si fanno i conti “con il fallimento e lo spettro della Serie D. Così è stata accolta come una vera e propria liberazione la notizia di un acquirente “pesante” interessato a rilevare il club per riportarlo ai fasti del passato: si tratta dell’australiano di origini catanesi Ross (in onore a nonno Rosario) Pelligra. L’imprenditore è a capo della holding Pelligra Group Pty Ltd, società con sede in Australia e insediamenti in Cina, India e nelle Filippine, leader mondiale nella pianificazione generale e nella progettazione edilizia e urbana. Il gruppo ha da poco ampliato l’interesse nel mondo dello sport e dell’intrattenimento con acquisizioni di club di calcio, basket (rumors anche su Varese), hockey su ghiaccio e baseball con le relative strutture. E un fatturato che vola sopra i 5 miliardi di euro”.

A proposito di Pelligra, “a Milano sono previsti i primi incontri con i candidati al ruolo di direttore generale (il pole l’ex Genoa Alessandro Zarbano) e di direttore sportivo. Il progetto è quello di rianimare il centro sportivo di Torre del Grifo e di rilanciare il club in fretta per risalire in Serie A senza sbagliare un colpo. Così Ross Pelligra, a Catania, ha già conquistato i tifosi”.

