ACCADDE OGGI (Video): 24 luglio 2010, il Catania sfida Deschamps in Francia

Catania avversario dell’Olympique Marsiglia in terra francese

24 luglio 2010. Amichevole di lusso, dal profumo d’Europa per il Catania. I rossazzurri allenati da Marco Giampaolo, reduci da due settimane di preparazione in Trentino, tra Rumo e Pinzolo, scendono in campo allo stadio “Mediterranee” di Bezier per affrontare l’Olympique Marsiglia di Didier Deschamps, attuale CT della Francia.

Il prestigioso incontro si conclude con la vittoria francese per 2-0: vantaggio di N’Diaye al 7′ del primo tempo, raddoppio di Brandao al 24’ della ripresa su calcio di rigore (concesso tra le proteste degli etnei). Nonostante la sconfitta e la qualità dell’avversario, buona prova del Catania, uscito a testa alta dal confronto.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 7′ pt N’Diaye, 25′ st Brandao (rig.)

MARSIGLIA (4-5-1): Mandanda (dal 45′ Andrade); Azpilicueta (dal 45′ Kabore), N’diaye, Diawara (dal 45′ Hilton), M’bow (dal 64′ Cissè); Taiwo (dal 45′ Sabo), Abriel, Valbuena (dal 45′ Gnabouyou), Cheyrou (dal 64′ Lucho), Ayew (dal 45′ Ben Arfa); Brandao. In panchina: Andrade, Riou, Se.Mango, Hilton, Sabo, Gonzalez, Kabore, Ben Arfa, Cisse, Samassa, J.Ayew, Gnabouyou. All.: Deschamps

CATANIA (4-4-2): Campagnolo; Potenza, Spolli, Silvestre, Marchese; Izco, Carboni, Delvecchio, Ricchiuti; Mascara, Maxi Lopez. In panchina: Kosicky, Ledesma, Antenucci, Bellusci, Alvarez, Pesce, Capuano, Barrientos, Catellani, Morimoto. All.: Giampaolo Arbitro: M. Malige (Fra)

