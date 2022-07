ACCADDE OGGI – 27 luglio 2018, Lo Monaco rassicurava: “Il Catania non fallirà mai…”

27 luglio 2018. Quattro anni fa esatti il Catania venne presentato, come spesso avvenuto, a Palazzo degli Elefanti. L’allora Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco rilasciò alcune dichiarazioni sullo stato societario del club rossazzurro che, oggi, non hanno nulla a che vedere con la realtà disegnata dal dirigente campano: “Negli anni della Serie A eravamo una macchina che andava avanti in un certo modo ma il Catania è tornato, lo ribadisco a chiare lettere – disse –. Ringrazio anche chi lavora a Torre del Grifo. Nessuno poteva pensare cosa significasse per noi la realizzazione di questo Centro Sportivo. Dissi che sarebbe stata la garanzia che il Catania non fallisse mai ed è proprio così perchè la montagna di debiti accumulata si è attenuata. Nessuno potrà mai far fallire il Calcio Catania“. Dicembre 2021 e Aprile 2022, invece, purtroppo per il Catania sono date che hanno sancito il fallimento del Calcio Catania e la cancellazione dai ranghi federali della stessa, smentendo chiaramente Lo Monaco. Adesso si riparte dalla Serie D, con una nuova denominazione ed una proprietà avente tutte le carte in regola per rilanciare il calcio cittadino.

