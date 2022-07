ACCADDE OGGI: 30 luglio 1987, si spegne l’ex Catania Soldan. Fatale la Sla

Portiere del Catania negli anni ’50, precisamente tra il 1951 e 1953, il 30 luglio del 1987 ci lasciò Narciso Soldan. Il Catania lo prelevò dall’Inter. In rossazzurro ha totalizzato una settantina di presenze disputando il campionato di Serie B ma non riuscendo a centrare l’obiettivo promozione. Il 28 luglio del 1953, a distanza di quasi due mesi dalla fine del campionato cadetto, Soldan chiuse l’avventura con la maglia del Catania perdendo lo spareggio per la A con il Legnano (4-1). Successivamente indossò le casacche di Torino, Triestina, Milan e Treviso.

Appesi gli scarpini al chiodo, allenò le squadre giovanili del Vittorio Veneto, del Conegliano e quindi del Belluno. Nel 1969 conseguì l’abilitazione come allenatore di seconda categoria. Dalla stagione 1973-74 allenò la prima squadra del Conegliano in Serie D, del Portogruaro e poi ancora Belluno, in Promozione. Dalla stagione 1981-1982 alla 1985-1986 guidò i portieri dell’Udinese, dando poi le dimissioni per problemi di salute dovuti alla sclerosi laterale amiotrofica (Sla), circa un anno prima della sua morte.

