ASS. PARISI: “Catania, lavoreremo nell’immediato con la nuova società. I catanesi sapranno ricompensare chi crede in loro”

L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi commenta, via social, la costituzione della SSD Catania: “L’ufficialità della costituzione della nuova Società Catania SSD rafforza in me la convinzione che l’Amministrazione Comunale abbia operato, fino a questo punto, nella maniera più corretta e senza proclami di alcun tipo. Abbiamo atteso questo passaggio, fondamentale, per inoltrare alla Federazione Italiana Gioco Calcio il provvedimento di individuazione del soggetto idoneo a far ripartire il calcio a Catania: a questo punto mancano solo i necessari passaggi burocratici e l’iscrizione della Società sulla base delle regole e delle determinazioni federali; da parte nostra lavoreremo nell’immediato con la nuova Società per concordare quanto servirà al migliore sviluppo di una collaborazione che vada nella direzione dell’immediato ritorno nel calcio di vertice.

A Ross Pelligra e alla SSD CATANIA un grande in bocca al lupo e l’augurio di un buon lavoro. I Catanesi sapranno ricompensare chi crede in loro”.

