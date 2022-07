ASS. PARISI: “Gruppo Pelligra, numeri importanti e progetti ambiziosi”

L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi è tornato a parlare, in questi giorni, della manifestazione d’interesse presentata dal gruppo Pelligra, aggiudicatario del bando, ai microfoni di Telecolor confermando l’importanza delle prospettive:

“Le prospettive sono veramente positive, ci sono grandi intenti, grandi progetti. Adesso che siamo entrati nel merito posso confermare che si tratta di progetti ambiziosi e di questo ne siamo veramente felici, anche orgogliosi per il percorso che abbiamo fatto noi come amministrazione. La manifestazione organizzata dai tifosi, poi, ha rappresentato l’input per far capire la voglia che abbiamo a Catania di rilanciare il calcio, ma anche la nostra città”.

“Voglio anche sottolineare le pagine delle altre manifestazioni d’interesse presentate, dando la possibilità di farci capire che su Catania ci hanno puntato in tanti, e gruppi di qualità. Ha vinto Pelligra ma noi dobbiamo ringraziare i rappresentanti dei gruppi che hanno presentato le manifestazioni d’interesse perchè hanno dato forza alla città, che deve esserne orgogliosa”.

“Piano d’investimenti di Pelligra? Il sindaco facente funzioni Bonaccorsi lo ha analizzato, lavorando giorno e notte nella comparazione dei numeri. Attraverso questo lavoro abbiamo compreso subito quanto fosse importante il business plan del gruppo Pelligra per gli investimenti importanti che vogliono fare in città. Che tipo d’investimenti? Riguardano anche la gestione degli impianti e di Torre del Grifo. Sono numeri importanti, solidi, suffragati da certificazioni bancarie”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***