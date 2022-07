AVV. RAPISARDA: “E’ l’ora di tornare in massa allo stadio. Catania deve riconoscersi nel Catania”

E’ il momento che la rinascita del Catania coinvolga l’intera comunità rossazzurra. L’avvocato Giuseppe Rapisarda, tifoso ed opinionista vicino alle vicende del Catania, esprime un pensiero a riguardo sui social. Ne riportiamo alcuni estratti:

“E’ ora di tornare in massa allo stadio, se qualcuno non lo avesse compreso. Sette anni hanno inciso nel modo di agire e di pensare di tutti. E gli ultimi due hanno rappresentato il classico rimedio rivelatosi peggiore del male. Leggiamo ancora di tante, troppe puzze sotto il naso e di critici inchiodati a cliché ormai inattuali pronti a giudicare a destra e a manca l’impegno e le opinioni altrui. Demagoghi e bastian contrari per principio alcuni dei quali non mettono piede allo stadio da anni. Adesso vedremo chi vuole armare la gioia e l’amore rinunziando a palchi e poltrone. Bisogna che la città riparta. E la sua squadra di calcio è uno dei volani imprescindibili allo scopo. I tifosi delle curve sono pronti, speriamo insieme a loro l’intera Catania”.

“Catania deve riconoscersi nel Catania. Fuori da questa logica c’è uno spazio a cui non daremo visibilità e non concederemo alcuno onore. In una gara virtuosa di competitività e consonanza con la proprietà Pelligra, Catania deve rispondere presente. Dobbiamo strutturare la mentalità e renderla pronta per una fase completamente nuova. Tornare semplicemente tifosi. Né avvocati, ingegneri, professori, solo tifosi. Sostenendo la risalita per chi ne ha voglia. Sta per nascere ed è questa la notizia che chiedevamo ed attendevamo con impazienza. Perché il calcio a Catania sia riconsegnato alla sua gente, alle sue curve, ai custodi da sempre della Fede. E oggi iniziamo a sorridere…non vediamo l’ora di metterci in cammino. Tempo nostro, il futuro appartiene a chi non ha mai mollato. A chi non ha mai tradito. Il futuro è Rossazzurro. Con Orgoglio. Forza Catania”.

