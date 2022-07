BRIGANTONY, la figlia Alessia: “Ha unito il popolino e la Catania ricca, mettendo tutti d’accordo”

Alessia, figlia di Brigantony (Antonino Caponnetto all’anagrafe), descrive suo padre durante la camera ardente che è stata allestita nella Galleria d’arte moderna di via Castello Ursino a Catania. Il funerale sarà celebrato mercoledì nella Cattedrale alle 16.30: “Mio papà ha unito il popolino e la Catania ricca, ha messo tutti d’accordo. Era forse l’unica persona al mondo ad avere messo d’accordo tutti, dal più povero al più ricco. Si vede che ha lasciato un segno molto, molto grande. Voleva bene alla sua terra, Catania, ma soprattutto la Sicilia e i siciliani nel mondo. Lui mi raccontava sempre che quando andava fuori gli aprivano le porte, mangiava a casa delle persone e forse ha lasciato un segno proprio per la sua umiltà. Lui non vedeva l’ora di scendere dal palco per stare in mezzo ai suoi fan, al suo popolo. Ho tanti ricordi personali, era un nonno fantastico”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***