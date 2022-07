BRIGANTONY, la figlia: “E’ ricoverato in rianimazione, situazione molto grave”

Dallo scorso lunedì il cantautore catanese e tifosissimo rossazzurro Brigantony è ricoverato in rianimazione. Lo comunica la figlia Alessia, pubblicando il seguente post sul profilo Facebook del padre: “Carissimi fans, purtroppo non è il vostro caro Maestro che scrive, ma sua figlia! Avrei voluto mantenere la situazione di salute di mio padre privata ed in famiglia, ma purtroppo si sa, con i social ormai di privato non c’è più nulla… Non si rispetta più nemmeno il dolore delle persone!. Prima che qualche maniaco della tastiera scriva una miriade di ca**ate, come ho già letto in queste ore, su ciò che sta succedendo, meglio lo spieghi io. Il Maestro da lunedì è ricoverato in rianimazione, purtroppo la situazione è molto grave… Già aveva problemi di salute, ma non c’entrano, o per lo meno c’entrano in parte con questa brutta situazione che si è creata. Al momento siamo in attesa di nuove e buone notizie… e spero che finisca in meglio e in breve tempo questa brutta cosa…Spero di darvi notizie migliori più avanti. Ringrazio infinitamente il calore di tutti i fans che stanno soffrendo per la situazione salutare di mio padre, per le tante persone che ogni giorno mi chiedono calorosamente di lui. Vi abbraccio tutti“.

