CALCIO SICILIANO – Mercato: Auteri, accordo con il Messina. Poteva essere rossazzurro

A Messina si prova a guardare al futuro con rinnovato ottimismo dopo che il Presidente Pietro Sciotto ha formalizzato l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C. Il progetto tecnico riparte da Gaetano Auteri. Il dirigente Marcello Pitino ha deciso che sarà l’allenatore di Floridia a guidare la squadra dello Stretto, dopo che sarebbe stato pronto a sposare il progetto Catania qualora l’amministrazione comunale avesse dato semaforo verde alla proposta del Gruppo Maestri, che aveva già in tasca l’intesa con Auteri per rilanciare il calcio etneo.

Con il suo approdo a Messina si ricompone una coppia collaudata che ha lavorato in diverse piazze insieme, a cominciare dalla stagione 1992-93, quando nella Leonzio allenata da Osvaldo Jaconi, Marcello Pitino era un giovane D.S. e Gaetano Auteri, lasciato il calcio giocato causa infortunio, iniziò a collaborare proprio con mister Jaconi. I due, oltre alla parentesi con l’Atletico Catania (in cui Auteri, in attesa di conseguire il patentino, svolse il ruolo di preparatore dei portieri) hanno lavorato a fianco anche con il Catanzaro nella stagione di Seconda Divisione 2009-2010 e con la Nocerina nel campionato di Prima Divisione 2012-2013.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***