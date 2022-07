Carra nuovo Dg Catania: l’esperienza di Parma ed Erreà…

È stata rivelata oggi in conferenza stampa la presenza di Luca Carra negli assetti dirigenziali della società Catania SSD: nel sodalizio rossazzurro neocostituito l’ex dirigente del Parma occuperà il ruolo di Direttore Generale. Si tratta di una figura che collaborerà a stretto giro con il vicepresidente e amministratore delegato etneo, Vincenzo Grella.

Luca Carra in quanto dg si ritroverà a gestire a Catania il tentativo di scalata di categorie che ripercorre sostanzialmente l’esperienza già condotta in Emilia Romagna con il Parma, società che è ripartita dalla Serie D dopo il fallimento ed è tornata in A a 3 anni di distanza. Può essere di buon auspicio per il club catanese appena formatosi, che mantiene il giusto riserbo e la volontà di parlare con i fatti. Il dirigente nel 2015 ha sposato il progetto del club emiliano per poi lasciare nel marzo 2021.

Carra ha svolto anche una mansione di coordinamento generale e promozione del marketing in Erreà (industria italiana di abbigliamento tecnico sportivo). In ottica sponsor tecnico questa informazione potrebbe rappresentare un punto di snodo nella scelta che farà il Catania prossimamente (di Erreà infatti si è già molto parlato nei giorni scorsi).

