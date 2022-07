CATANIA: continuità storica e conoscenza del territorio, Pelligra riparte dalle figure storiche

La nascita del Catania SSD ha infuso nuove aspettative di rinascita a tutto il popolo etneo, fiducioso che il progetto imbastito da Ross Pelligra possa effettivamente riportare in alto l’Elefante. La serietà, le idee ed i personaggi coinvolti dal gruppo australiano lasciano ben sperare per il futuro, tuttavia come sempre solo il campo potrà confermare o smentire la bontà delle scelte. Dopo la costituzione effettiva della società (datata 13 Luglio), nella conferenza stampa di presentazione sono state ufficializzate altre figure professionali che rappresenteranno la parte integrante del club.

Se il DS Antonello Laneri e Luca Carra, nuovo DG ed ex dirigente del Parma anche durante la scalata dei ducali dalla Serie D alla A, sono state le grandi e sostanziali novità, gli altri professionisti annunciati erano invece dei volti già noti alla piazza. Per ben quindici anni Angelo Scaltriti (dal Novembre 2006 ad Aprile 2022) ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Comunicazione del Calcio Catania, diventando una figura storica del club oltre che un personaggio di spicco per passione, senso d’appartenenza, professionalità e competenza ricevendo anche riconoscimenti in ambito nazionale. Meritevole di pregio l’iniziativa di contattare individualmente Joe Tacopina avvicinando il frontman americano, nel disperato tentativo di salvare il Calcio Catania dal baratro del fallimento

Anche l’Attuale Segretario Sportivo Emanuele Passanisi collima su di sè passato, presente e futuro del Catania. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2010, il Dr. Passanisi ha intrapreso il proprio percorso professionale nel mondo del calcio nel 2013 con il Parma FC, diventando prima stagista e poi membro a tutti gli effetti dell’Ufficio Legale/Segreteria Generale del sodalizio gialloblù. Conclusa l’esperienza emiliana (Giugno 2015), per Passanisi si aprirono le porte dell’Udinese, diventando per un anno Segretario del Settore Giovanile bianconero. Da Luglio del 2016 è tornato nella sua città natale svolgendo, fino ad Aprile 2022, l’incarico di Team Manager del Calcio Catania. Nel mezzo (2017) anche l’abilitazione come Direttore Sportivo, rafforzando il livello e la caratura professionale all’interno del Catania.

Carmelo Milazzo è il classico “usato sicuro”. Nel corso degli anni l’attuale Responsabile Amministrativo del Catania SSD ha ricoperto tantissimi incarichi di primo piano (su tutti quello di Amministratore Unico e Responsabile Amministrativo), fornendo un contributo molto valido alla causa anche quando le acque erano agitate. Orazio Russo, bandiera autentica del Catania sia in campo che fuori, è invece il nuovo Coordinatore del Settore Giovanile etneo, uno dei beniamini del popolo rossazzurro. Cresciuto tra le giovanili del Catania, ha totalizzato con la prima squadra oltre 109 apparizioni (condite da 13 reti) praticamente in tutti i campionati professionistici italiani, dalla C2 alla Serie A. Dopo il ritiro avvenuto nel 2010, per lui si sono aperte le porte dirigenziali ricoprendo inizialmente, dal 2010 al 2015, il ruolo di Team Manager salvo poi passare a quello di Vice Allenatore della prima squadra sotto la breve parentesi di Giovanni Pulvirenti (‘16/17), per poi dedicarsi al mondo delle giovanili in qualità di Coordinatore del Vivaio ed Allenatore della Primavera.

In attesa che vengano ufficializzati altri ritorni, come quello di Marco Biagianti come Team Manager e Francesco Lodi, Ross Pelligra ed il suo team dimostrano di volersi affidare anche a personaggi già noti del mondo calcistico catanese, in modo tale da garantire per certi versi la continuità storica e la conoscenza del territorio, aiutando la proprietà stessa a radicarsi in maniera molto più agevole, semplice e stabile nella sponda orientale dell’Isola.

