CATANIA: cura dei rapporti con importanti club di A e B, presenti le figure giuste nel progetto

Oltre 15 anni vissuti da dirigente in un club blasonato come il Genoa sono un biglietto da visita più che sufficiente per Alessandro Zarbano, pronto a dedicare la propria attività al progetto di rilancio del calcio a Catania nelle serie inferiori. Un progetto a lungo termine, ciò di cui ha fortemente bisogno la città dell’Elefante per ripartire. Sarà lui l’Amministratore Delegato del nuovo Catania. La società rossazzurra, in fase di costituzione, potrà contare sull’esperienza, le idee e le competenze di una figura di alto profilo che vanta, inoltre, conoscenze di rilevante entità nel calcio. Sicuramente un elemento di spicco all’interno dell’assetto dirigenziale etneo anche in ottica mercato.

I buoni uffici di Zarbano con importanti dirigenti di club di Serie A si riveleranno altresì molto utili alla causa del Catania, potendo lavorare inoltre sul tesseramento di giovani promettenti e determinanti di categorie superiori. La presenza sempre più probabile di Antonello Laneri nelle vesti di Direttore Sportivo è funzionale anche in tale ottica, poichè l’ex dirigente del Siracusa comprende molto bene le dinamiche del calcio siciliano e del campionato di D, ma la sua rete di contatti è ampia, include la conoscenza di quasi tutti i dirigenti di club di Serie A e B ed è una persona rispettata.

La cura dei rapporti con società professionistiche di spessore rappresenta certamente uno strumento essenziale per chi ambisce all’ottenimento di grandi risultati nel tempo. Il Catania che sta per nascere sa bene l’importanza di dotarsi di figure professionali all’altezza del compito. Senza dimenticare Vincenzo Grella e Mark Bresciano, professionisti serissimi con tanta voglia di mettere le proprie capacità al servizio dei colori rossazzurri e dell’ambizioso Gruppo Pelligra.

