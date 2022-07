CATANIA: non solo Ragalna, le sedi principalmente valutate per il ritiro

Recentemente si è fatto riferimento all’ipotesi che la squadra che rappresenterà il nuovo Catania sostenga il lavoro settimanale sul campo di Nesima ed allo stadio “Angelo Massimino”. Per quanto concerne il ritiro, la cui data d’inizio è prevista per il 2 agosto (rossazzurri impegnati per 14 giorni), al momento le sedi principalmente valutate per ospitarlo sarebbero Ragalna (di cui tanto si parla e che pare l’ipotesi più gettonata), Nicolosi, Zafferana Etnea e Troina, dove esiste una struttura nuova e ben attrezzata. In ogni caso la dirigenza è al lavoro per scegliere una location poco distante da Catania. Della questione se ne sta occupando anche il neo Direttore Sportivo Antonello Laneri.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***