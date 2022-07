CATANIA: con Pelligra inizierà un nuovo percorso anche per la squadra femminile?

Con l’inizio del nuovo corso targato Catania SSD, la città ha ricominciato a sognare in grande sul fronte calcistico. Seppur dalla Serie D, si intravede uno spiraglio di speranza per gli appassionati tifosi rossazzurri.

E chissà se il club presieduto da Ross Pelligra farà o sta già facendo un pensierino anche a mettere insieme sotto la stessa bandiera anche altre realtà sportive cittadine. Potrebbe essere il caso del Catania Femminile, che già in passato aveva intrecciato il suo percorso con quello maschile, in un lavoro sinergico che anche negli anni a venire potrebbe far godere di buoni frutti.

La realtà di mister Scuto tra alti e bassi (quest’ultimi determinati soprattutto per la gestione dei costi per mantenere la squadra, che si per sé è sempre stata ottimamente guidata e rappresentata in campo da giovani e appassionate atlete) rappresenta un cardine dello sport catanese, sostenuto dalla tifoseria negli anni. Inoltre, nelle ultime stagioni, è diventato indispensabile per le società professionistiche, disporre di settori giovanili e squadre femminili, il che ragionando anche in prospettiva di un salto di categoria, potrebbe portare ad una accelerazione in tal senso.

