CATANIA ROSSAZZURRA: “Azionariato e crowdfunding, predisposto documento programmatico”

Nota stampa Associazione ‘Catania Rossazzurra’ (fonte La Sicilia)

“Felici ed orgogliosi del ritrovato entusiasmo del popolo etneo, l’Associazione ‘Catania Rossazzurra’ mercoledì 29 giugno si è riunita per ribadire la disponibilità ad offrire uno strumento di azionariato ai tifosi per partecipare alla vita sociale e sportiva del nuovo Catania in modo democratico e senza finalità lucrativa. Nel corso dell’assemblea, introdotti dal Presidente, avv. Enzo Ingrassia, l’avvocato Giuseppe Coniglione, l’avvocato Fabrizio Carbone e il dott. Riccardo Sciuto hanno predisposto ed illustrato un documento programmatico utile a chiarire le modalità di intervento per consentire l’eventuale coinvolgimento della tifoseria”.

“Dopo avere esposto i diversi modelli di azionariato, è stato sottolineato che tutte le operazioni vagliate prevedono che la raccolta venga affidata ad un organismo terzo, sottoposto a vigilanza Consob, attraverso una piattaforma crowdfunding che assicuri l’immediato rimborso ad ogni tifoso nel caso in cui non fosse raggiunto l’obiettivo. Qualora il gruppo Pelligra dovesse dare apertura alla collaborazione, l’associazione ‘Catania Rossazzurra’ darà specifica contezza della soluzione di azionariato, idonea a raggiungere lo scopo che avverrà nelle forme procedurali previste da specifiche normative in materia”.

“L’auspicio era anche quello di invogliare l’eventuale ‘Principe Azzurro’ per far capire che in città non vi era immobilismo ma un movimento attivo che sin da subito ha avuto sete di riscatto e voglia di rinascere. Riteniamo che il sostegno della tifoseria e la presenza a fianco di società e squadra, a Catania sia da sempre elemento fondamentale. Probabilmente lo sarà ancor di più in questo nuovo ed ambizioso progetto in cui servirà la carica giusta per tornare a vincere”.

