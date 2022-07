CATANIA: Scibilia si riaffaccia al mondo dilettantistico dopo la positiva esperienza di Venezia

Tra i principali protagonisti della nascita della SSD Catania e del (si spera) rilancio dei colori rossazzurri, Dante Scibilia merita sicuramente un posto d’onore, visto che l’attuale Amministratore delle Finanze della SPAL ha reso possibile la partecipazione del Pelligra Group al bando indetto dal Comune etneo. Senza la preziosa collaborazione del dottor Scibilia, molto difficilmente il gruppo siculo-australiano avrebbe potuto elaborare un progetto vincente in pochissimo tempo. Infatti stando alle dichiarazioni degli stessi protagonisti, in sole due settimane Ross Pelligra ed il suo team hanno potuto mettere nero su bianco il proprio piano di rilancio, passando da semplici idee all’elaborazione di un business plan ed un progetto di sviluppo concreto che convincesse l’amministrazione cittadina.

Fondamentale è stato proprio il ruolo di Dante Scibilia, già conscio della “situazione Catania” per via della precedente trattativa vissuta al fianco di Joe Tacopina. Nel corso di quella precedente comtrattazione il dirigente veneto ha avuto modo di conoscere in prima persona la piazza etnea, comprendendo quelli che sono i pregi, i difetti e le criticità (sia strutturali che economiche) del mondo rossazzurro. Nonostante la trattativa per il passaggio di consegne del Calcio Catania al frontman newyorkese sia naufragata malamente, Scibilia (nonché lo stesso Tacopina) è rimasto molto legato alla piazza tanto da aver cercato spasmodicamente, nel corso dei mesi successivi, un imprenditore o un gruppo di investitori forti e seri disposti a rilanciare il calcio cittadino. Dopo alcune situazioni non propriamente idilliache, il Dr. Scibilia ha trovato il soggetto adatto nel rilanciare il calcio cittadino, sposando il progetto di Ross Pelligra e del suo gruppo.

Rispetto a quanto auspicato inizialmente, il manager italiano non farà parte integrante della nuova società ma rimarrà a disposizione come consulente esterno, potendo così conciliare il lavoro svolto nel “nuovo” Catania con le altre attività professionali. Dopo sette anni di assenza dunque Dante Scibilia tornerà, seppur indirettamente, a calcare i campi della Serie D dopo la positiva esperienza con il Venezia FC. In seguito al fallimento dell’Unione Venezia il nuovo sodalizio arancioverde ripartì da una cordata statunitense capeggiata da James A. Daniels e, successivamente, Joe Tacopina, nella quale il Dr. Scibilia ricoprì un ruolo di grande rilievo diventandone il Direttore Generale fino al 2020, anno nel quale Joe Tacopina cedette le proprie quote azionarie a Duncan L. Niederauer. Nel complesso l’esperienza sportiva e manageriale alla guida dei leoni alati è stata ampiamente positiva avendo contribuito al rilancio del club veneto. Dopo il trionfo nel Girone C di Serie D 2015/16 (con tanto di miglior attacco in tutti i quattro principali campionati nazionali), nella stagione successiva il club veneto conquistò il double, trionfando sia nella Coppa Italia di Lega Pro che nel Girone B, precedendo squadre altrettanto ambiziose ed importanti come Parma (+10 punti), Pordenone e Padova (+14), e ritornando in cadetteria dopo dodici anni di assenza.

Conclusasi l’esperienza al Venezia, il Dr. Scibilia rimase al fianco di Joe Tacopina, affiancando il broker statunitense sia nella fugace trattativa con il Catania che, poco dopo, nel passaggio di consegne per la SPAL. Adesso Scibilia, seppur in qualità di consulente esterno, è ritornato alle pendici dell’Etna pronto ad intraprendere un nuovo percorso di rilancio sportivo con la speranza di ripetere (e possibilmente migliorare) quanto vissuto a Venezia, stavolta al fianco di Ross Pelligra.

