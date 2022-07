CATANIA SSD: “Dedichiamo un pensiero a Brigantony, Panizza e Dall’Oro”

Nota Stampa Catania SSD

Nei giorni scorsi, una delegazione del nostro club ha reso omaggio ad Antonino Caponnetto, Brigantony per i numerosissimi fan, visitando la camera ardente allestita nella sede della Galleria d’arte moderna, in via Castello Ursino, e partecipando ai funerali, in Cattedrale. Dedichiamo un pensiero all’amatissimo cantautore catanese ed agli ex calciatori rossazzurri Franco Panizza e Paolo Dall’Oro, recentemente scomparsi.

Alle famiglie, sentite condoglianze.

