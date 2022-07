ESCLUSIVA – Monaco: “Catania, si ricomincia alla grande. Emozionanti le parole di Grella nei miei confronti. Ben vengano i ritorni dei personaggi più iconici e puliti del club”

Ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com Gennaro Monaco, ex difensore etneo da sempre legatissimo ai colori rossazzurri, ha espresso il proprio pensiero sul nuovo Catania targato Ross Pelligra e sul futuro che la proprietà sicuro-australiana garantirebbe al club. Riflettori puntati anche sulla scelta societaria di ripartire da alcune figure storiche del Calcio Catania e sui possibili ritorni di Marco Biagianti, in qualità di dirigente, e Francesco Lodi (calciatore). Infine non poteva mancare un commento sulla decisione effettuata dal Pelligra Group di coinvolgere i tifosi nella scelta dello stemma del Catania SSD.

Gennaro, il Catania è ripartito da Ross Pelligra. Che impressione ti ha fatto l’imprenditore siculo-australiano?

“A primo impatto Ross Pelligra ed il suo entourage mi hanno fatto una buonissima impressione. Mi sono sembrati tutti assolutamente entusiasti e molto volenterosi di riportare in alto il Catania, pertanto non posso che nutrire la massima fiducia nei confronti di questa nuova proprietà. Credo che dopo tanti anni di grande tristezza e dispiaceri finalmente si possa ricominciare alla grande un nuovo percorso di rinascita. Tra le altre cose qui ad Acitrezza ho anche avuto modo di conoscere, attraverso Angelo Scaltriti ed Orazio Russo, l’attuale vicepresidente del Catania Vincenzo Grella, persona molto a modo e che ha speso per me delle parole bellissime dicendomi che ogniqualvolta io potrò scendere a Catania sarò un ospite d’onore della nuova società. Sentirmi rivolgere queste parole è stato davvero emozionante perché neanche ai tempi di Lo Monaco e Pulvirenti la società etnea mi aveva trattato con tutto questo rispetto. Tutte le volte che ho potuto ho sempre fatto più che volentieri il biglietto per andare allo stadio come un qualsiasi altro tifoso del Catania, però avermi riconosciuto il merito per quel che ho dato a questa maglia non può che avermi fatto un grandissimo piacere ed onore. Io all’interno della società? Assolutamente no. Ho soltanto chiesto ad Angelo (Scaltriti) la possibilità di incontrare e conoscere i membri della nuova società e lui mi ha presentato il Vice presidente ed Amministratore Delegato del club, con il quale abbiamo parlato qualche minuto del Catania e del fatto che l’entusiasmo e la voglia di costruire qualcosa d’importante da parte di questo gruppo è lo stesso che vedo in tutto il popolo catanese. Recentemente sono stato anche alla “Fiera” e tutti i tifosi che mi incontravano mi dicevano sempre la stessa identica cosa, «Gennaro adesso ripartiamo nuovamente alla grande un po’ come avvenuto ai tempi di Massimino e di Gaucci». Le aspettative dunque sono tante e molto alte ma ripeto: ho piena fiducia nell’operato del Pelligra Group e di questa dirigenza.”

Ti aspettavi l’arrivo di un investitore così importante?

“Lo speravo con tutto me stesso. Sinceramente pensavo che potesse arrivare uno sceicco, un emiro o comunque un grande investitore del mondo arabo, tuttavia ciò che il presidente Pelligra ed il suo staff di lavoro hanno in più rispetto ad un qualsiasi altro investitore straniero è il senso di appartenenza nei confronti di questa terra e di questa città. Credo che questo aspetto sia davvero fondamentale e che proprio per questa ragione abbiano tutta l’intenzione di fare grandi cose nel prossimo futuro.”

A proposito di futuro, ti piace il progetto di rilancio, non solo sul piano sportivo, che il gruppo Pelligra ha in mente per la città di Catania?

“Assolutamente sì. Il progetto di rilancio imbastito da Ross Pelligra coinvolgerà Catania a 360º, abbracciando quindi tantissimi settori, e sono davvero entusiasta di questo. Per il momento però credo che la cosa più importante sia che il Catania Calcio possa ripartire alla grande avendo una società molto seria e solida alle spalle. Il presidente Pelligra e lo stesso Grella si sono già resi conto che i catanesi sono un popolo da Serie A e quindi anche a livello gestionale ed ambientale avranno un grandissimo aiuto da parte della piazza nel progetto di rilancio e ripartenza.”

Molti collaboratori della nuova società sono delle figure storiche del club rossazzurro. Sei d’accordo con questa decisione?

“Anche in questo caso sono totalmente d’accordo con la scelta intrapresa dalla nuova società. Credo sia molto bello ed importante che le figure professionali storiche del club rossazzurro, tutte estremamente competenti, possano far parte del nuovo Catania. Orazio Russo, mio vecchio compagno di squadra, è un catanese doc, fiero, orgoglioso e tremendamente innamorato dei colori rossazzurri. Lui non soltanto ha fatto un lavoro eccezionale con i giovani ma gli ha anche trasmesso questa sua immensa passione nei confronti del Catania Calcio. Angelo Scaltriti è un’altra figura che ho visto crescere, stando vicino ai colori rossazzurri sin dai tempi di Massimino e Gaucci, per cui anch’egli sono almeno vent’anni che lotta e lavora per il club. A mio avviso sono rimaste in società tutte quelle figure storiche pulite, in grado quindi di rappresentare al meglio la passione, l’amore e la tradizione sportiva di questa città nei confronti di questa maglia. Poi il ritorno di Marco Biagianti, che come me è stato un uomo vero ed una bandiera abbracciando e supportando la squadra in qualsiasi momento sia in campo che fuori, non può che farmi piacere, incrementando ulteriormente quel senso di appartenenza e di continuità storica con il Calcio Catania. Ciccio Lodi? Secondo me anche il suo ritorno potrebbe giovare. Francesco è una persona che ama Catania ed è profondamente legato a questa città, pertanto sono assolutamente convinto che, qualora dovesse essere confermato il suo arrivo, lui darà il proprio contributo non solo in qualità di calciatore ma anche come uomo-spogliatoio, un po’ come feci io ai tempi di Baggio, Fini e Lulù Oliveira che, anche quando non giocavo, spronavo ed incitavo tutti i miei compagni infondendo loro la sicurezza e la tranquillità necessarie per fare bene. Alla stessa stregua di Gennaro Monaco pure Francesco Lodi dovrebbe comportarsi, anche per via dell’età, non soltanto come un giocatore determinante ma, soprattutto, come un uomo determinante.”

Sul piano squisitamente tecnico per vincere la prossima Serie D punteresti su dei giocatori ed un allenatore di categoria, che magari conoscano già il Girone I, oppure vireresti soprattutto su profili da Serie C così da imbastire un progetto più a lunga scadenza?

“A proposito del progetto tecnico sono felicissimo che sia arrivato a Catania il direttore Laneri, un professionista che conosco ormai da più di vent’anni e che reputo estremamente competente oltre che un vincente in questa categoria. Lui ha già vinto tre campionati di Serie D per cui è perfettamente in grado di scegliere e capire quali giocatori ed allenatore possano fare al caso del Catania riportando immediatamente questo club tra i professionisti. Sono quindi fermamente convinto che Laneri imbastirà un grandissimo organico.”

Gennaro il nuovo stemma del Catania è stato scelto dai tifosi. Ti è piaciuta l’iniziativa indetta dal club?

“Iniziativa stupenda. Finalmente i tifosi sono stati coinvolti direttamente nel progetto Catania, potendo scegliere e fare qualcosa di realmente concreto ed utile per la nuova società. In questo modo i supporter si sono sentiti nuovamente parte integrante del club. A mio modo di vedere quando c’è questa sintonia, sinergia ed unione d’intenti è un chiaro segnale di quanto il futuro possa essere roseo e molto promettente. I tifosi sono la forza motrice di una qualsiasi squadra di calcio, ancor di più per il Catania che ha dei supporter davvero fantastici e che farebbero di tutto per il bene di questa maglia. L’amore, l’affetto ed il rispetto che ho ricevuto da Catania pochissimi giocatori, anche in Serie A, sono riusciti ad eguagliarlo. Ringrazierò sempre e per sempre tutto il popolo catanese per le fortissime emozioni che mi ha fatto provare. Il nostro sarà un amore che durerà tutta la vita e forse anche oltre. Il mio legame con questa città e la sua gente sarà eterno e non smetterà mai di esistere. Catania Forever.”

Si ringrazia Gennaro Monaco per la cortesia, la disponibilità ed il tempo concesso per l’intervista.

