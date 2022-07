EX ROSSAZZURRI: da Catania a Terni, il mental coach Vassalle torna al fianco di Lucarelli

Il noto mental coach ex Catania Eugenio Vassalle, stimato e serio professionista, ritrova alla Ternana Cristiano Lucarelli. Tempo fa ebbe modo di definirlo sui social “un amico sincero e grande professionista”, oltre che “condottiero di 1000 battaglie e uomo vero”. Vassalle condivise con lui l’esperienza ai piedi dell’Etna nella stagione 2017/18, quando il Catania fu davvero vicino all’approdo in finale playoff perdendo sfortunatamente i calci di rigore contro il Siena. Dopo le ultime esperienze proficue a Pescara ed Ascoli (con mister Andrea Sottil), il mental coach nativo di Viareggio proseguirà l’esperienza in Serie B, sicuro di poter svolgere un ottimo lavoro con Lucarelli in un club ambizioso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***