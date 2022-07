EX ROSSAZZURRI: Maran, il suo Pisa rifila cinque sberle al Palermo

Ottimo test amichevole per il Pisa guidato dall’ex rossazzurro Rolando Maran. La formazione toscana s’impone contro il Palermo nel ritiro di Rovetta con un rotondo 5-0. Rosanero abbattuti grazie alle doppiette di Lucca (grande ex) e Mastinu, giunte nel primo tempo, mentre nella ripresa Berra cala la cinquina. Calcio d’estate, indubbiamente, ma buone indicazioni sono arrivate dalla squadra di Maran, che ha travolto un Palermo con un deficit parso evidente sul piano tecnico e fisico rispetto agli avversari. I rosanero hanno pagato anche il ritardo di preparazione e le assenze importanti di elementi come Luperini, Soleri, Accardi e Damiani. Il Pisa, invece, prosegue il percorso verso i primi impegni ufficiali nel migliore dei modi con un Maran in cerca di riscatto dopo le ultime esperienze sulle panchine di Cagliari e Genoa culminate con l’esonero.

