EX ROSSAZZURRI: Marchese, contatti con l’Acireale

Vittorio Strianese, neo Direttore Sportivo dell’Acireale, scioglierà le riserve nelle prossime ore circa la scelta del nuovo allenatore per la società granata, in cerca di un sostituto di Fabio De Sanzo. I siciliani Salvatore Aronica (palermitano ex Napoli) e Giovanni Marchese sembrano essere i profili ritenuti maggiormente idonei. L’ex rossazzurro, attuale tecnico della selezione siciliana di calcio, in più di un’occasione ha sottolineato di avere il desiderio di sposare un progetto serio, anche in Serie D. I dialoghi con l’Acireale ci sono, vedremo se le parti raggiungeranno un accordo.

