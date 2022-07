EX ROSSAZZURRI: Sciacca protagonista con il Napoli Beach Soccer

Fabio Sciacca protagonista nella vittoria per 5-2 ottenuta dal Napoli Beach Soccer a Lignano Sabbiadoro contro il Cagliari. Dopo un gran primo tempo dei sardi, crescono esponenzialmente i campani e Sciacca figura tra i migliori: prestazione coi fiocchi e un gol, inoltre sfiora il bis colpendo il palo con una splendida rovesciata.

Bella soddisfazione per l’ex centrocampista del Calcio Catania. Catanese cresciuto nelle giovanili rossazzurre, sognava di sfondare nel calcio a 11 dopo avere esordito in Serie A nel 2009, mettendosi in mostra alla corte di Walter Zenga e nella Nazionale Under 20. Avrebbe potuto intraprendere un percorso davvero importante, se non fosse stato per quella lunghissima serie d’infortuni che lo ha tormentato negli anni.

Il Beach Soccer, però, rappresenta per Sciacca una storia di rinascita restituendogli ossigeno ed entusiasmo. Con la Nazionale italiana ha conquistato il terzo posto agli Europei di Beach Soccer, in Portogallo, tra le fila del Catania BS invece una Supercoppa e due Coppa Italia. Adesso l’avventura nel calcio giocato sulla sabbia prosegue a Napoli, dove ha trovato un gruppo valido ed affiatato, ma con i colori rossazzurri sempre nel cuore.

