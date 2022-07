FAZIO (Catania Femminile): “Non sappiamo ancora se verremo rilevate dalla nuova proprietà, le ragazze scalpitano per giocare”

Giordana Fazio, Responsabile del Settore Giovanile del Calcio Catania Femminile, ai microfoni di Radio Zammù spera che ci possa essere un futuro radioso anche per la squadra rossazzurra al femminile:

“Ancora non sappiamo se verremo rilevate dal nuovo Catania – spiega –, siamo in attesa. Speriamo che qualcuno faccia qualcosa, le ragazze non vedono l’ora di ricominciare ad allenarsi e giocare. Se lo meritano. Giocano a calcio per passione, essendo nello status di dilettanti non è facile andare avanti”.

Spazio anche al ricordo delle difficoltà incontrate nella stagione scorsa: “E’ stata una stagione difficile perchè eravamo all’interno del Calcio Catania, anche noi abbiamo subito il fallimento e tutte le varie peripezie. Avevamo una squadra valida composta da ragazzine, in un campionato nazionale di Serie C in cui abbiamo affrontato formazioni come Roma e Lecce. Ragazzine di 14-15 anni se la sono vista con ragazze di 25-30 anni, con molta più esperienza. Eppure le rossazzurre sono state bravissime, si sono fatte valere. Stavamo facendo un buon campionato per le nostre possibilità ma purtroppo il fallimento del Calcio Catania ha tagliato le gambe a noi e a tanti elementi del settore giovanile”.

