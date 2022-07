FIGC conferma: “Catania, tempo fino al 4 agosto per presentare la documentazione”

Nota stampa FIGC

In merito alla procedura ex art. 52 comma 10 delle NOIF per l’eventuale ammissione al Campionato Interregionale (Serie D) una società in rappresentanza del Comune di Catania, la FIGC precisa che l’iter formale è stato avviato nella giornata di ieri con una comunicazione del presidente federale al legale rappresentante della società accreditata dall’amministrazione comunale. Alla società Ssd Catania è stato concesso fino al 4 agosto per presentare tutti i documenti necessari e la FIGC si pronuncerà solo all’esito positivo della valutazione di detta documentazione.

