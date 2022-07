GRELLA a Sicilia 24: “Collaborazione con Bresciano. Carra ha fatto quello che io sogno di realizzare a Catania…”

Risalire in fretta dove Catania merita. Questo è un chiaro obiettivo del Gruppo Pelligra, ma la dirigenza preferisce che a parlare siano i fatti, senza proclami. Alle parole pronunciate da Vincenzo Grella in conferenza stampa si aggiunge l’intervista concessa ai microfoni di Sicilia 24 – Telecolor. Riportiamo di seguito un estratto: “Mark Bresciano con noi nel progetto? A parte il rapporto personale tra Bresciano, Pelligra e Grella c’è anche una collaborazione per quanto riguarda strategie e lavoro relativamente al futuro del club. Spero di vederlo più volte quest’anno però ha tanti impegni in Australia insieme a Rosario, quindi non sarà così semplice ma lo aspetto sempre a braccia aperte. Poco tempo a disposizione adesso? Noi dobbiamo farci trovare pronti, facendo delle importanti riflessioni perchè Catania merita una certa dirigenza, una squadra competitiva che non va fatta in cinque minuti. Io tengo troppo alla squadra, a far tornare l’orgoglio della gente. Da avversario ricordo bene un pubblico da grande club. Voglio che la gente torni ad essere orgogliosa della proprio squadra e città. Luca Carra? Lo conosco da anni, è un ragazzo serio, molto professionale, ha fatto a Parma quello che io sogno di realizzare con il Catania (promozione dalla D alla A in tre anni, ndr). Luca sa i vari passaggi, quali difficoltà possiamo incontrare strada facendo. L’ho scelto per un chiaro motivo”.

