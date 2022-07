LA GAZZETTA DELLO SPORT – Ass. Parisi: “Base d’allenamento, Nesima e Zia Lisa le soluzioni più importanti”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Entro la settimana, se non all’inizio della prossima, tornerà a Catania Vincenzo Grella che si sta occupando dei rapporti con il Comune per individuare un’area che possa servire alla prima squadra per gli allenamenti quotidiani. L’assessore allo sport Sergio Parisi si è espresso sul tema: “Le soluzioni più importanti restano due, Nesima e Zia Lisa. Impianti dotati di campo in erba così come hanno espressamente chiesto i dirigenti”. Sarà anche da stabilire in quale struttura organizzare l’attività del settore giovanile. Lo stesso Grella ha chiesto, almeno per gli allenamenti, l’esclusivo utilizzo dell’impianto.

