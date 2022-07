LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, costituzione nuova società entro una settimana”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Prime mosse in casa rossazzurra. “Entro una settimana sarà resa nota la costituzione della nuova società, l’advisor Dante Scibilia ha già un appuntamento con un notaio” per iscrivere alla Camera di Commercio un club tutto nuovo con la denominazione ‘Catania’. Lo ha confermato sui social anche lo stesso Pelligra: «Ho rilevato il club, faremo grandi cose». Il sunto della felicità del patron siculo-australiano “ha aumentato a Catania l’entusiasmo ma anche le aspettative. La caccia ai nomi è aperta, ma in questo senso, il gruppo che ha ricevuto dal Comune il permesso di costruire un progetto pluriennale ha chiesto qualche giorno di tempo per iscrivere il club, per capire le decisioni federali”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***