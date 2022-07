LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, mese di fuoco per il gruppo Pelligra”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Dopo la registrazione del club dal notaio e la concessione del titolo sportivo, il ‘nuovo’ Catania dovrà correre per completare l’organigramma, reperire una sede per ritiro e allenamenti. “Torre del Grifo è ancora una trattativa lunga e complicata nell’immediato”. Il gruppo Pelligra “sta cercando di capire se potrà utilizzare il campo di Nesima, in periferia, o quello di Zia Lisa a due passi dall’aeroporto. Una scelta che verrà vagliata tra qualche giorno”. Al ‘Massimino’ “cominceranno presto i lavori per sistemare le tribune, dopo il bando pubblicato dal Comune verrà scelta una ditta che dovrà permettere al pubblico di frequentare lo stadio, intervenendo a scacchiera per rivalutare le tribune” e, a campionato ultimato, “sistemerà il terreno di gioco”.

