LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Per la panchina più insistente la voce di Fabio De Sanzo”

Un nodo da sciogliere per il Catania appena costituito sarà la guida tecnica e tutto l’organigramma da sviluppare. La nuova società lavora a fari spenti e con tanta discrezione. “Già fatti i nomi di Giacomo Modica e del catanese Ezio Raciti – riporta l’edizione locale del quotidiano – nelle ultime ore si è fatta insistente la voce di Fabio De Sanzo, nelle due ultime stagioni sulla panchina dell’Acireale in Serie D”. Il profilo del tecnico nativo di Castrovillari “è quello del vincente. Nella sua ultima stagione in granata ha sfiorato la promozione in C, facendo ritornare l’entusiasmo nella piazza acese”. Conosce bene la quarta serie ed è “un convinto sostenitore del 3-5-2 che, in corsa, sbilancia rimodulandolo in avanti, ma che sempre riesce a far fruttare rispetto agli obiettivi dell’ex tecnico di Corigliano e Paganese”.

