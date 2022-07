LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Lodi, il mago delle punizioni può tornare in rossazzurro”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

“C’è ancora Lodi nel futuro. Il mago delle punizioni può tornare in rossazzurro”. Titola così l’edizione locale del quotidiano, che aggiunge: “Per il fantasista sarebbe la quarta avventura con gli etnei. A favorirlo potrebbe essere l’arrivo in panchina di De Sanzo”. Ma Lodi potrebbe tornare in città a prescindere dall’approdo di mister Fabio De Sanzo. “Anche se non dovesse essere l’ex granata ad allenare il nuovo Catania – riporta il quotidiano -, Lodi potrebbe comunque essere ingaggiato un anno da calciatore”, poi sarebbero pronti per lui “altri incarichi dirigenziali”. Di sicuro il centrocampista napoletano gode della massima stima dell’ex tecnico dell’Acireale, che a maggior ragione gli troverebbe una collocazione da leader. “L’interessato, per ora in vacanza nel Veronese, non ha voluto commentare le voci, chiedendo di aspettare eventuali conferme ufficiali”. Ma il suo pensiero è chiaro: vorrebbe tornare al Catania. I tifosi sono divisi: “chi non vuole più legami con il passato, anche se si tratta di nomi illustri, chi invece vedrebbe di buon occhio un impiego in D perchè su punizioni e rigori Lodi ha sempre dato un apporto decisivo”.

