LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Pelligra, budget da 3,5/4 milioni per mercato e ingaggio staff tecnico”

Togliendo dal conto l’operazione Torre del Grifo o altre al di fuori dell’aspetto Prima Squadra, pare che Ross Pelligra prima di tornare in Australia “abbia già dato mandato per programmare la stagione prevedendo una spesa che si aggira sui 3,5 o 4 milioni di euro”. Nel budget rientrano “le operazioni di mercato e l’ingaggio dello staff tecnico”. I tifosi, inoltre, sperano “com’è accaduto negli anni passati, per esempio con il Parma, che le gare dei rossazzurri vengano acquisite da piattaforme di respiro nazionale, in modo da consentire a chiunque di abbonarsi per osservare anche da lontano la propria squadra del cuore. Da valutare, poi, nei rapporti con il Comune la convenzione per l’utilizzo dello stadio Massimino per le gare di campionato e quello di un impianto cittadino (Nesima) per gli allenamenti”.

