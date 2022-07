LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Ritiro e campo d’allenamento, si va verso Ragalna e Nesima. Torre del Grifo, gara o affitto”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

L’edizione locale del quotidiano sottolinea che “ci sarà la conferma per il Direttore Sportivo Antonello Laneri, gradito alla piazza e – secondo quel che si vocifera in giro, già al lavoro al fianco di Vincent Grella per mettere a posto i particolari del ritiro estivo”, che dovrebbe essere svolto a Ragalna ma “non si sa ancora quando comincerà”. Arriverà, nelle prossime ore, anche Ross Pelligra per “mettere il timbro su alcune scelte che i suoi uomini stanno ufficializzando”. Come per esempio “la scelta di Nesima come campo di allenamento post ritiro in attesa che Torre del Grifo venga aggiudicato con una gara o tramite un affitto”. Bisogna fare presto, in questo caso, per non rovinare ancora di più “un gioiellino chiuso dal mese di aprile con campi rovinati e utenze da riallacciare”.

