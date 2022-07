LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Torre del Grifo, si attende la gara per l’assegnazione della struttura”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

I dirigenti del Gruppo Pelligra dovranno superare nei prossimi giorni alcuni ostacoli: il reperimento del campo di allenamento per la prima squadra (Zia Lisa sarebbe la soluzione più probabile) e delle strutture per il vivaio, la sede del ritiro (forse Zafferana Etnea), capire quando sarà possibile partecipare alla gara per rilevare Torre del Grifo. A proposito del centro sportivo etneo, tuttora chiuso, “soltanto entro un anno – non prima – potrebbe essere assegnata a una organizzazione che possa innanzitutto restaurare il Village e poi organizzare l’attività impiantando anche la sede all’interno dei locali accanto ai quattro campi di calcio”.

