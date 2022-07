LA SICILIA: “Allenatore, si valutano tre profili. Biagianti Team Manager?”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Compiuto il primo passo, che era quello delle presentazioni dell’organigramma societario, nei prossimi giorni il Catania proseguirà con le presentazioni dello staff tecnico. “Secondo indiscrezioni il Team Manager sarà Marco Biagianti che rientrerà in rossazzurro, lui che è stato ‘capitano coraggioso’ di mille battaglie”. Per quanto concerne l’allenatore, il club sta riflettendo su tre profili, come ammesso dallo stesso Vice Presidente ed Amministratore Delegato Vincenzo Grella: l’ex Acireale Fabio De Sanzo, Ezio Raciti e un terzo di cui ancora non si conosce l’identità. “La società, inoltre, ha già bloccato diversi calciatori – riporta il quotidiano –, ma per gli atti formali bisognerà attendere qualche giorno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***