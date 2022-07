LA SICILIA – Capuano: “Pelligra, giovani e occupazione aspetto importante. Zarbano sinonimo di garanzia. Catania e Palermo, progetto comune”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ben sette le stagioni vissute in rossazzurro dall’ex difensore Ciro Capuano, che parla della rinascita del Catania attraverso il quotidiano locale:

“Sono legatissimo alla città. Non posso certo dimenticare quel periodo della mia vita, soprattutto per quello che io e i miei compagni abbiamo vissuto e dato con la maglia del Catania. La rinascita la volevamo tutti. Da quello che ho letto e visto, Ross Pelligra è la persona giusta, un imprenditore che sa il fatto suo e può assicurare nuove pagine di storia”.

“Ho notato grande consapevolezza e voglia di allestire un bel progetto. Se poi aggiungiamo che un professionista come Zarbano è pronto ad accettare un incarico importante a Catania in Serie D, dopo anni di A, allora è chiaro che si tratta di un progetto forte costruito sulla programmazione. Ho apprezzato anche che il nuovo proprietario abbia parlato di giovani e occupazione nei suoi investimenti futuri. Questo aspetto avrebbe un grosso impatto in città. C’è tanto da fare, ma ho visto idee chiare, questi professionisti non sono venuti a Catania per caso”.

“La prima squadra deve essere il fiore all’occhiello, prima viene una scuola calcio, strutture, marchio e in generale, idee chiare. Inoltre mi auguro che l’assetto societario si mantenga nel tempo e non cambi di anno in anno. Anche per questo la figura di Zarbano come Ad sarebbe sinonimo di garanzia”.

“Catania e Palermo? Hanno entrambi un progetto comune che si fonda su basi solide e internazionali. A Palermo e Catania in passato c’è stata una rincorsa senza logica che non ha portato a nulla di buono. Oggi quello che è stato è servito d’insegnamento e non ci saranno gli stessi errori, sono fiducioso”.

