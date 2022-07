LA SICILIA: “Catania, nel mirino la data dell’8 luglio. Gravina soddisfatto dell’esito della procedura comunale”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Forti dell’entusiasmo ritrovato della gente, si scandisce l’anno zero per il Catania, spalancando le porte alla stagione della rinascita. La rivoluzione è stata tracciata. Nuovo proprietario, nuovo nome e progetti. “Ad essere nel mirino della proprietà c’è sicuramente la data dell’8 luglio, quando si formalizzerà la richiesta ufficiale per l’iscrizione in sovrannumero per la prossima Serie D. Con la FIGC di Gravina – contattato telefonicamente da Dante Scibilia e soddisfatto dell’esito della procedura pubblica dell’amministrazione comunale catanese – un discorso produttivo è stato già impostato in merito all’affiliazione e al nuovo corso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***