LA SICILIA: “Il Catania punta forte su Ferraro, uomo di poche parole e professionista cosciente”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“A meno di clamorosi ribaltoni che nessuno si sente di escludere, la scelta del progetto tecnico ricadrà su Giovanni Ferraro”, allenatore originario di Vico Equense (provincia di Napoli) apprezzato lo scorso anno a Giugliano, dove ha dominato il girone G di Serie D “conquistando un salto di categoria nel professionismo che in terra sorrentina attendevano da quindici anni”. Una giovane carriera ed una nota che alla proprietà etnea interessa: “la vittoria, requisito determinante ai fini della scelta dell’affidamento del progetto sportivo”. A Giugliano, Ferraro ha creato “un mix vincente basandosi sul lavoro e sull’armonia del gruppo, non soltanto spogliatoio ma anche tifoseria e stampa, attributo che troverebbe menzioni positive anche ai piedi dell’Etna. Uomo di poche parole e professionista cosciente, è indubbio che il Catania rappresenterebbe per lui l’occasione della vita, un contesto ideale per ripartire. Un mucchio di responsabilità ma anche l’opportunità per centrare l’obiettivo massimo, come accaduto nella stagione 21/22 alla guida dei gialloblu”.

