LA SICILIA: “Catania, ritiro a Ragalna e soggiorno a Nicolosi?”

In casa Catania sono giorni importanti anche per stabilire data e sede del ritiro. Il giorno indicato in conferenza stampa dal Vice Presidente Vincenzo Grella, il 2 agosto, potrebbe slittare ma in queste ore la società sta definendo la sede che sarà Ragalna per gli allenamenti. Poi probabilmente i rossazzurri si sposteranno a Nicolosi per soggiornare in hotel. Dettagli che verranno confermati nei prossimi giorni, ovviamente. Così come saranno ufficializzati i calciatori che, per adesso, Laneri sta provando a bloccare visto che non si possono ancora tesserare.

