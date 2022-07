LA SICILIA – Cicchetti: “Catania, progetto a lungo termine. Va ricostruita la storia. I giovani talenti dal passato rossazzurro…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Protagonista con il Catania sia da calciatore che da procuratore di molti giovani talenti emersi all’ombra del Vulcano, Alessandro Cicchetti commenta la rinascita rossazzurra:

“E’ in atto una rinascita indiscutibile con una proprietà importante che ha già mostrato di essere seria, oltre che adatta a rilevare il Catania dopo un susseguirsi di disastri. Ora va ricostruita la storia. Questo gruppo vuole creare i presupposti per ottenere subito la vittoria. Anche con i soldi ed un progetto è sempre difficile, ma credo si stiano attivando con un grande progetto per tornare nel calcio che conta. Poi la storia di Scibilia parla chiaro. Zarbano è un professionista che ti dà tutto, significa che da parte della proprietà c’è un ragionamento a lungo termine. Mi ha colpito la velocità dell’operazione, sviluppata in 15 giorni”.

“Per la situazione che si era venuta a creare, già due anni fa si sarebbe dovuti ripartire dalla D. La Serie D non è un campionato estremamente facile. Il girone ha realtà che non vanno assolutamente sottovalutate come Trapani, Cavese e Lamezia. Inoltre chiunque giocherà contro il Catania sa già che disputerà una finale di Champions. L’avvento del City Group a Palermo e del Gruppo Pelligra a Catania? Sono un capitolo fondamentale del calcio siciliano. Quando la Sicilia tornerà in Serie A, ne beneficerà tutto il sistema”.

“I giovani talenti dal passato rossazzurro? Borriello è un sedicenne che ragiona già da esperto trentenne, destinato a palcoscenici grandi con una mentalità eccezionale. Biondi ha una fantastica predisposizione al sacrificio, ha assunto grande consapevolezza nell’ultima stagione. Pecorino ha ancora tre anni di contratto con la Juve che lo ha sempre curato con i migliori esperti del mondo durante le tre operazioni che ha affrontato ed è in ottima salute. Se qualcuno di loro tornerebbe a Catania? Qualora mi chiamassero mi siederei con piacere, perchè Catania è Catania”.

