LA SICILIA: “Mercato, per Lodi e Marchese richieste in Serie D”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il mercato dei dilettanti sta per entrare nel vivo e vede coinvolti anche due ex rossazzurri di un certo spessore come Giovanni Marchese e Francesco Lodi. Grandi manovre a Paternò, per la panchina si fa il nome dell’attuale C.T. della Nazionale siciliana. Non solo Paternò, Marchese sembra far gola anche alla Sancataldese, il cui Direttore Sportivo è l’ex Catania Claudio Cammarata. Almeno quattro squadre su Lodi, dato in un primo momento vicino al Catania e che ha deciso di lasciare l’Acireale: Lamezia e Trapani, innanzitutto.

