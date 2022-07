LA SICILIA – Polito: “Catania, Grella allestirà una squadra valida. Se posso dare una mano sul mercato lo farò volentieri”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Intervista dell’ex portiere rossazzurro Ciro Polito, attuale Direttore Sportivo del Bari che ha portato i pugliesi in Serie B, che commenta la ripartenza dal basso del Catania. “Una realtà storica e appassionata come Catania deve badare al sodo, agganciare giocatori forti – dice –. Con un club finalmente strutturato in un certo modo sono certo che i tifosi potranno godersi un pò di calcio dopo mille peripezie vissute più in Tribunale che in campo. Mercato? Il Catania potrà attingere dal mercato importante di Serie C. E conosco Grella, professionista serio, uomo di calcio. Sarà in grado di allestire una squadra valida. Non hanno bisogno dei miei consigli ma se c’è qualche calciatore del nostro club a loro gradito, che capisca cosa significhi la realtà Catania, sono onorato di discuterne. Se posso dare una mano lo farò volentieri”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***