LA SICILIA: “Ritiro e Campagna Abbonamenti, prossima settimana sarà la volta buona?”

Dalle parti di Ragalna è tutto pronto, in una location che “per la durata di due settimane inaugurerà il ritiro prestagionale dei rossazzurri in una struttura fresca di riqualificazione del terreno di gioco, di spogliatoi e aree-stampa“. Un impianto riportato a nuova vita da qualche settimana che ha strappato il consenso della nuova proprietà, “bramosa di non allontanarsi troppo dall’amore della gente per sentirne il calore ed il sostegno” sin dai primi giorni. “La prossima settimana – si legge – potrebbe essere quella buona anche per la Campagna Abbonamenti”, aspettando che la FIGC autentichi in via definitiva la presenza dell’Elefante nel girone I di Serie D.

