LANERI: la scheda completa del DS rossazzurro, ex calciatore e stimato dirigente siciliano

La notizia era trapelata da diversi giorni e finalmente, durante la prima conferenza stampa del Catania SSD, è arrivata la tanto attesa ufficialità: Antonello Laneri è il nuovo direttore sportivo dell’Elefante. Come sottolineato anche dalle parole di Davide Baiocco ai nostri microfoni, il dirigente siciliano rappresenta una garanzia importante per la Serie D, avendo partecipato e vinto, sia in qualità di calciatore che, soprattutto, da direttore sportivo, a numerosi campionati di quarta serie.

Antonello Laneri, all’anagrafe Giuseppe Antonino Laneri, nacque a Leonforte (EN) il 16 Marzo 1963 e proprio con la compagine locale (la Leonfortese) in Prima Categoria iniziò a muovere i primi passi calcistici, rivelandosi un autentico bomber di razza ed attirando su di sè le attenzioni del Licata di Zdenek Zeman, allora militante in C1. Con i gialloblù l’attuale direttore degli etnei rimase cinque anni (dal 1985 al 1990), contribuendo in maniera importante alla storica promozione ed alle successive salvezze del Licata in Serie B. Dopo l’esperienza con le aquile licatesi (13 gol in 80 presenze complessive), per Laneri si aprirono le porte del dilettantismo con le esperienze maturate progressivamente a Trapani (‘90/91), Urbania (‘91/92), Gangi (‘93/94), Gravina Katane (dal ‘94 al ‘96), Crotone (‘96/97) e Pietrasanta (‘97/98). Curiosamente Laneri affrontò il Catania da avversario, vincendo in entrambi i confronti, con la casacca del Gravina durante il torneo di Serie D ‘94/95.

Dopo l’esperienza sul rettangolo verde, Laneri decise di intraprendere la carriera dirigenziale, accettando il primo incarico come direttore sportivo nella stagione ‘07/08 a Vittoria (Serie D) riuscendo ad ottenere una tranquilla salvezza. L’anno successivo accetta la corte dell’ambizioso Siracusa che stravince il massimo campionato dilettantistico con 17 punti di vantaggio dal Vico Equense secondo. Dopo quattordici anni di assenza dal mondo professionistico, gli aretusei approdano in C2 ottenendo una dignitosissima sesta posizione ma ottenendo il ripescaggio nella Prima Divisione della Lega Pro (C1). Con gli azzurri Antonello Laneri rimarrà fino alla stagione ‘11/12, anno nel quale gli aretusei conquistano sul campo la promozione in Serie B prima di veder vanificati tutti i propri sforzi a causa di una penalizzazione di 5 punti che li vedrà retrocedere al 3º posto.

Dopo il fallimento della società aretusea, avvenuta nell’estate del 2012, dice sì all’incarico di Responsabile Scouting del Benevento, decidendo però a fine anno di non rinnovare il rapporto e, dopo varie collaborazioni esterne, riparte nell’Agosto del 2014 da un altro club siciliano: l’Akragas. Con gli agrigentini il dirigente riesce a scrivere un’altra pagina di storia molto importante, riportando i biancazzurri in Serie C dopo ventuno anni di assenza. Nonostante l’ottimo risultato raggiunto, i “Giganti” virano su altri profili e così la stagione successiva Laneri riparte nuovamente dal campionato di Serie D sempre con il “suo” Siracusa, conquistando nuovamente la promozione in terza serie. All’interno del club azzurro rimarrà fino al 2019 ricoprendo diversi incarichi come Responsabile dell’Area Tecnica, Direttore Generale e Direttore Sportivo e ricevendo, nel Novembre del 2018, il riconoscimento come miglior direttore sportivo del Girone C di Serie C per la stagione ‘17/18 presso l’Italian Sport Awards.

Infine nella passata stagione ‘21/22 fu scelto come nuovo Direttore Sportivo del Trapani non ripetendo l’exploit vissuto ad Agrigento e Siracusa. Nonostante i buoni propositi, infatti, i granata non sono riusciti a decollare chiudendo il Girone I al dodicesimo posto. Adesso il cinquantanovenne dirigente siculo, che in carriera ha lanciato in panchina due ex rossazzurri come Sottil e Bianco (oggi entrambi in massima serie), riparte da Catania e dal Pelligra Group, provando in tutti i modi a riportare il club etneo nei professionisti.

Carriera Calciatore:

– Leonfortese (dal 1981 al 1985)

– Licata (1985-1990)

– Trapani (1990/91)

– Urbania (1991/92)

– Gangi (1993/94)

–Gravina Katane (1994-96)

– Crotone (1996/97)

– Pietrasanta (1997/98)

Carriera Dirigente:

– Vittoria (‘07/08 – Direttore Sportivo)

– Siracusa (dal 2008 al 2012 – DS)

– Benevento (‘12/13 – Responsabile Scouting)

– Akragas (‘14/15 – DS)

– Siracusa (dal 2016 al 2019 – Responsabile Area Tecnica, DS e Direttore Generale)

– Trapani (‘21/22 – DS)

