MERCATO: accostato al Catania, il gioiellino del Bari Ahmetaj approderà al Monopoli

In attesa di ottenere l’affiliazione alla Figc, il Catania farà registrare movimenti di mercato anche nell’ottica di prelevare giovani da squadre importanti della massima categoria e del torneo cadetto. Qualche settimana addietro il Bari, attraverso le parole del Direttore Sportivo Ciro Polito, ex rossazzurro, disse di essere pronto a dare la propria disponibilità per intavolare trattative con l’A.D. Vincenzo Grella. In questo senso è stato accostato di recente al Catania il gioiellino classe 2002 Matteo Ahmetaj. Tuttavia la punta su cui punta fortemente il Bari in prospettiva non andrà in Sicilia. Secondo quanto informano i colleghi di tuttobari.com, infatti, sarebbe stato raggiunto l’accordo per il trasferimento al Monopoli, preferendo dunque far proseguire il percorso di crescita al ragazzo in Serie C. Non si escludono, comunque, altre eventuali operazioni per il Catania con la società biancorossa. Radio mercato, ad esempio, ha indicato nei giorni scorsi l’Elefante sulle tracce dell’esperta punta Daniele Paponi.

