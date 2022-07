MERCATO – Ex rossazzurri: Sipos ritrova Ercolani alla Fidelis Andria

Leon Sipos torna in Italia, lo fa per vivere una nuova esperienza in Serie C con la maglia della Fidelis Andria. In questi giorni varie testate giornalistiche tarantine lo avevano accostato al Taranto, club che, evidentemente, ha un debole per gli ex rossazzurri considerando l’ingaggio risalente a poco tempo fa del centrocampista Alessandro Provenzano, l’operazione definita a gennaio con il Perugia per Kalifa Manneh, l’interesse manifestato nelle scorse settimane per il Direttore Maurizio Pellegrino (trattativa non andata in porto), l’esterno Antonio Piccolo e, di recente, Tommaso Ceccarelli. Tuttavia l’ex attaccante del Catania, che proprio contro l’Andria mise a segno nello scorso campionato i suoi primi gol in Italia, al “Massimino”, ha preferito rispedire al mittente la proposta del Taranto accettando quella della Fidelis, pronta ad accogliere con entusiasmo il suo approdo. Sipos ritrova ad Andria il difensore Luca Ercolani, ex compagno di squadra in rossazzurro.

