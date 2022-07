MERCATO: idea Litteri per l’attacco del Catania?

I primi passi mossi nella società catanese San Pio X, poi l’approdo al Giarre, in Serie D, all’età di 17 anni prima di trasferirsi nelle giovanili dell’Inter vincendo il Campionato Primavera 2006-2007 e il Torneo di Viareggio 2008. Poi, gol e presenze vestendo le maglie di Slavia Praga, Vicenza, Salernitana, Ternana, Virtus Entella, Latina, Cittadella, Venezia, Cosenza, Padova, ancora Cosenza e Triestina. Gianluca Litteri, 34enne attaccante ora svincolato, ha indossato tante casacche ma mai quella del team della propria città. Eppure per Litteri, frequentemente accostato agli etnei negli anni, è sempre stato un sogno nel cassetto, quello di rappresentare la squadra dell’Elefante. In un Catania che, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, dovrebbe presentarsi con una rosa caratterizzata anche dall’inserimento di calciatori catanesi, siciliani ed ex rossazzurri, chissà che non possa diventare un concreto obiettivo di mercato la punta classe 1988. Ripartire dalla Serie D non è stimolante, ma farlo con la maglia del Catania ed un progetto molto ambizioso potrebbe assumere un peso rilevante.

