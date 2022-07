MERCATO: Marchionni, ufficiale la riconferma sulla panchina del Novara

Era stato accostato al Catania, tra i vari profili di allenatori potenzialmente in grado di fare al caso dei rossazzurri, ma il Novara ha preso una decisione molto chiara: dopo avere ottenuto la promozione in C, Marco Marchionni rimane ufficialmente sulla panchina piemontese. Attraverso un comunicato stampa, il Novara ha reso noto di avere raggiunto l’accordo con Marchionni fino a giugno 2024. “La firma ufficiale – si legge – suggella quell’intenzione di voler proseguire il progetto con l’allenatore romano iniziato la scorsa stagione. Una stagione straordinaria, in cui, con mister Marchionni seduto in panchina, gli azzurri hanno alzato la coppa del Campionato di Serie D, concluso con 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il miglior attacco e la miglior difesa. Numeri importanti che non hanno lasciato dubbi sulla sua riconferma in Serie C”.

