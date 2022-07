SERIE C – Valiani: “Vicenda Catania di una gravità estrema…”

Il 41enne centrocampista Francesco Valiani, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Pistoiese, ‘bacchetta’ il sistema calcio con rifeirmento anche al Caso Catania: “La mia bacchettata va sicuramente al sistema – ha evidenziato Valiani – perchè non è possibile che tutti gli anni ci si metta la bocca per dire che si vigila e poi le squadre saltano e si opta per i ripescaggi. Ancora peggio sono le squadre che saltano a campionato in corso, come per esempio la vicenda del Catania che è di una gravità estrema. Ogni anno si annunciano nuove garanzie e poi invece siamo sempre alle solite. Non si dovrebbe arrivare al punto di fare iscrivere chi arriva a presentare una documentazione incompleta e per il rotto della cuffia. Questo va a penalizzare chi fa le cose serie” (fonte pistoiasportcom).

